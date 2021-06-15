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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:02 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021
الإنتاج الحربى وطلائع الجيش
تقام مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام
بيراميدز وسموحة
تقام مباراة بيراميدز وسموحة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى
القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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