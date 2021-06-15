



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021





الإنتاج الحربى وطلائع الجيش

تقام مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام





بيراميدز وسموحة

تقام مباراة بيراميدز وسموحة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



