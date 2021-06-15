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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021

الإنتاج الحربى وطلائع الجيش
تقام مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام

بيراميدز وسموحة
تقام مباراة بيراميدز وسموحة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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