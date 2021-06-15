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فرنسا: سنستمر في استخدام الطاقة النووية لسنوات عديدة مقبلة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
رويترز
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أكدت وزيرة البيئة الفرنسية، باربرا بومبيلي، أن بلادها ستستمر في استخدام الطاقة النووية لسنوات عديدة مقبلة.

وجاء ذلك بعد أن قامت الشركة الفرنسية لتوليد الطاقة الكهربائية، المشغل لمحطات الطاقة النووية "EDF"، بفحص قضية محتملة مرتبطة بتراكم الغازات الخاملة في محطتها للطاقة النووية في الصين.

وأشارت باربرا بومبيلي إلى أن "الطاقة النووية تمثل أكثر من 70% من الكهرباء المولدة في فرنسا"، وأضافت :"سنستخدم الطاقة النووية لسنوات قادمة".

كما لفتت الوزيرة إلى أن "الطاقة النووية ليست بالضرورة طاقة خضراء، نظرا لتوليدها من النفايات".

وكانت "EDF" قد أوضحت أمس الاثنين أنها أبلغت بزيادة تركيز بعض الغازات النبيلة في الدائرة الأولية للمفاعل رقم "1" بمحطة "تايشان" للطاقة النووية في الصين.

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