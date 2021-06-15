ظهرت الأن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة عبر هذا الرابط





نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 | ينتظر طلاب المرحلة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القاهرة، وأتاحت المحافظة رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر cairogovresult.





ظهرت الأن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة عبر هذا الرابط





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ظهرت الأن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة عبر هذا الرابط



