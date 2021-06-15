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ظهرت الأن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة عبر هذا الرابط

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
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ظهرت الأن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة عبر هذا الرابط 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 | ينتظر طلاب المرحلة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القاهرة، وأتاحت المحافظة رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر cairogovresult.

ظهرت الأن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة عبر هذا الرابط 

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة.

ظهرت الأن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة عبر هذا الرابط 

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