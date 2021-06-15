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سكرتير محافظة الأقصر يقود حملة تمشيطية لمتابعة الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، حملة تمشيطية ليلية، مساء أمس الاثنين، وذلك ي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، ومتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.


رافق أبو العزايم خلال جولته، العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، حملة تمشيطية لرفع الإشغالات والنظافة العامة بالممشي السياحي، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمشاركة الرائد بهاء أبو عايد وكيل الإدارة والنقيب شاذلي صابر من ضباط الإدارة.

وأكد العميد طارق لطفي، انه تم تنفيذ هذه الحملة للوقوف على أهم المعوقات من حيث مراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطريق بالممشي السياحي، وتم التنبيه عليهم بالالتزام وعدم التوسعة من أجل عرض المنتجات والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة أيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأحمد محمود دياب مسؤول قسم الاشغالات، وفرقة التدخل السريع بالمحافظة.

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