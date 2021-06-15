اعتماد 45 مركزا لتلقي المواطنين للقاح كورونا في الدقهلية

إعتمد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية 45 مركزا بالدقهليه لتلقى المواطنين للقاح كورونا وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة ابناء الدقهلية.





وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمتابعة العمل بجميع المراكز بنطاق المحافظة لبدء العمل بها الاسبوع المقبل بعد بدأ توريد اللقاح وذلك تحقيقا لمطالب المواطنين الذين يتم التسجيل لبياناتهم على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لاحدي مراكز التطعيم بنطاق المحافظة.





وأضاف المحافظ أنه تم إتاحة التسجيل لجميع المواطنين على الموقع الكترونى لوزارة الصحة للحصول علي اللقاح..

واكد مختار ان الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الامثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الاولى وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة للسيد رئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة مشيرا الى الوعى لدى المواطنين فضلا عن المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية..



والجدير بالذكر ان المراكز التي تم اعتمادها بنطاق المحافظة في جميع مراحل العمل وأماكنها ومواعيد العمل بها وفقا للجدول.



تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بنطاق المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.