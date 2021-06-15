مستشفى كليوباترا تقرر شراء أسهم خزينة بالتمويل الذاتي

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن شراء أسهم خزينة وذلك من السوق المفتوح، على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة مضيفة أنه سيتم تنفيذ عملية الشراء اعتباراً من جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري وعلى مدار 3 أشهر بحد أقصى، أو لحين تنفيذ شراء أسهم خزينة تبلغ نسبتها 10 % من إجمالي أسهم الشركة بحد أقصى.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الشراء دون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة، كما تلتزم بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهي 10 %.





يشار إلى أن مستشفى كليوباترا، سجلت صافي ربح بلغ 107.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2021، مقابل 87.95 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



