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عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:02 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، آخر تطورات مفارضات القلعة الحمراء مع إدارة النجوم لضم كريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتنتهي إعارة كريم فؤاد مع فريق إنبي بنهاية الموسم الحالي، حيث حصل المارد الأحمر على توقيع اللاعب خلال يناير الماضي بعد تألقه بشكل ملحوظ مع الفريق البترولي في دوري هذا الموسم.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، إن إدارة الفريق الأحمر تقدمت بعرض رسمي خلال الساعات الأخيرة للنجوم بشأن ضم كريم فؤاد مقابل 12 مليون جنيه، على أن يتم دفع 5 ملايين مقدما ويتم تقسيط الباقي على دفعتين يتم دفعهم خلال عام قادم.

وأضاف، أن المفاوضات في تقدم رغم تمسك محمد الطويلة بقرار عدم الاستغناء عن خدمات اللاعب بأقل من 15 مليون جنيه على الأقل، لكن إدارة الأهلي حصلت على موافقة مبدئية بالتعاقد مع اللاعب وقد يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال الساعات القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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