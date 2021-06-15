ارتفاع ارباح "بالم هيلز" بنسبة 156.8% خلال الربع الأول من العام الجاري

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن المؤشرات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري،حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 156.8 %، على أساس سنوي.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها حققت صافي ربح بقيمة 217.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 84.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.













وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2021 لتصل إلى 1.97 مليار جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفع صافي الأرباح خلال نفس الفترة إلى 90.72 مليون جنيه، مقابل 72.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحققت شركة بالم هيلز للتعمير خلال 2020، أرباحاً بلغت 717.76 مليون جنيه بعد الضريبة وحقوق الأقلية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 846.78 مليون جنيه في 2019.





وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 5.21 مليار جنيه في 2020، مقابل إيرادات بلغت 6.22 مليار جنيه في 2019.



