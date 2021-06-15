استرازينكا تعلن فشل العلاج بالأجسام المضادة في الوقاية من كورونا





وقال مين بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة استرازينكا في بيان: "على الرغم من أن هذه التجربة لم تفي بنقطة النهاية الأولية ضد المرض المصحوب بأعراض، إلا أننا نشعر بالتشجيع من الحماية التي لوحظت في المشاركين السلبيين في تفاعل البوليميراز المتسلسل بعد العلاج بـ AZD7442".





ينتمي العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة إلى فئة من الأدوية التي تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية التي ينتجها الجسم لمحاربة العدوى.





وتدرس استرازينكا أيضًا العلاج في تجربة المرضى المعرضين مسبقًا ولمنع الأمراض الأكثر خطورة. ويتم تطوير AZD7442 بدعم من حكومة الولايات المتحدة. أعلنت استرازينكا في مارس عن صفقة مع الحكومة الأمريكية لتزويد ما يصل إلى نصف مليون جرعة من AZD7442.





وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إنها تجري الآن محادثات مع الحكومة الأمريكية بشأن الخطوات التالية بشأن الصفقة.



صرحت شركة الأدوية الأنجلو-سويدية AstraZeneca (AZN.L) يوم الثلاثاء إن دراسة علاجها بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، AZD7442، لم تحقق الهدف الرئيسي المتمثل في منع أعراض COVID-19 لدى الأشخاص الذين تعرضوا مؤخرًا لفيروس كورونا الجديد، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.وقالت الشركة إن المشاركين في التجربة كانوا بالغين غير محصنين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وتأكدوا من تعرضهم لفيروس كورونا خلال الأيام الثمانية الماضية.ذكرت الشركة أن AZD7442 قلل من خطر الإصابة بأعراض COVID-19 بنسبة 33 ٪ مقارنةً بالدواء الوهمي، وهو ما لم يكن ذا دلالة إحصائية.