ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.28%، وصعد السوق الأول 0.33%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.11% و0.13% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة نحو 73.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1905 صفقات حققت سيولة بقيمة 10.6 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.81 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.28%، تلاه سهم "مزايا" بقيمة 1.03 مليون دينار مرتفعاً بنحو 0.96%.



