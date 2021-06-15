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ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:02 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.28%، وصعد السوق الأول 0.33%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.11% و0.13% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة  نحو 73.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1905 صفقات حققت سيولة بقيمة 10.6 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.81 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.28%، تلاه سهم "مزايا" بقيمة 1.03 مليون دينار مرتفعاً بنحو 0.96%.

وجاء سهم "السكب" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 16.25%، فيما تصدر سهم "التقدم" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.86%.

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