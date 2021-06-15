تفاصيل مبادرة "بيت يحميني" لإعادة تأهيل المنازل بالوادي الجديد (فيديو)

كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، تفاصيل مبادرة "بيت يحميني" لإعادة تأهيل المنازل بقرى الوادي الجديد، مؤكدًا أنها تخضع للإطار الرئاسي في تطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجا والمبادرة الرئيسة "حياة كريمة".





وأضاف "زمزم"، خلال حواره عبر تطبيق "ZOOM" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف قريتين بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، إذ تحتوي على بعض المنازل المتهالكة، وبدأنا بالأمس إعادة إعمار وتطوير 50 منزلا وذلك في بناء المنازل للمواطنين الأكثر احتياجا تماشيا مع مبادرة "حياة كريمة" على أن ننتهي منهما خلال 3 شهور.





وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أننا أطلقنا قوافل طبية متخصصة، بدأت بقوافل للعيون على مدار الشهور الماضية، موضحًا أن المحافظات الحدودية كان بها تأخير في بعض المشروعات وتحركنا مع مؤسسة "حياة كريمة" منذ بداية العام، لخدمة مناطق على غرار حلايب وشلاتين وسانت كاترين والوادي الجديد والنوبة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الطبية الأخرى داخل المحافظة.



