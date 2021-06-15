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"تعليم القليوبية" تعلن عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن عملية تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الإعدادية مازالت مستمرة، وأنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من عملية التصحيح بمقر كنترول الإعدادية ببنها.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أن عملية التصحيح تجرى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين جميع المصححين والعاملين بالكنترول، مشيرًا إلى أنه سيجرى إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية التصحيح، موضحًا أنه أعطى تعليماته للجميع بتحري الدقة في التصحيح وفي عمليات الرصد حتى يحصل كل طالب على حقه الكامل بالدرجات.

وأوضح، أنه يتابع جميع أعمال الكنترول بنفسه، مؤكدًا أن الامتحانات جرت بشكل جيد دون أية مشكلات، متمنيًا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه عقب اعتماد النتيجة النهائية من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وسيجرى نشرها على موقع المديرية المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية، على أن تكون في المدارس فى اليوم التالي لاعتمادها وبثها على المواقع الإخبارية، لتبدأ بعدها أعمال إعلان تنسيق القبول بالثانوي العام.

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