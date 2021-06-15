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تويتر يقدم إعداداً جديداً للعربية المؤنثة على نسخة الويب

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن تويتر اليوم عن إطلاق إعداداً جديداً يسمح للمغردين باختيار "العربية المؤنثة" كلغة للتخاطب على المنصة في إطار جهود الشركة لعكس الأصوات العديدة التي تشكل المحادثات على المنصة بشكل أفضل. وفي بعض اللغات، كما هو الحال في العربية، يمكن أن تكون الكلمات مؤنثة أو مذكرة، واليوم يوفر تويتر للأشخاص خياراً في تحديد كيفية مخاطبتهم.
 
وسيتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون العربية المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث، فعلى سبيل المثال ستظهر كلمة "غرّدي" بدلاً من "غرّد" والموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال، وسيظهر خيار "استكشفي" بدلاً من "استكشف".

وبهذه المناسبة، قالت كارلا المعلولي، مديرة تسويق الأعمال في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمكن لكل صوت على تويتر أن يترك تأثيراً على العالم، وأصوات الأشخاص هي التي تحدد المحادثات التي تجري على منصتنا. نتمنى أن يوفر هذا التحديث خياراً للنساء الناطقات باللغة العربية لمشاركة صوتهم الفريد والمشاركة في محادثات شاملة يتم مخاطبتهم فيها حسبما يفضلون.

 لقد شهدنا دعماً كبيراً من القطاع وقمنا بالتعاون مع عدد منظمات وأفراد للإنضمام للمحادثة حول هذا التحديث و دعم مبادرتنا".
 
ويمكن للراغبين من اختيار اعداد اللغة الجديد من تسجيل الدخول إلى تويتر، والانتقال إلى "الإعدادات والخصوصية" ثم "إمكانية الوصول والعرض واللغات" ثم اختيار"اللغات" ثم اختيار "لغة العرض" ثم تحديد العربية (مؤنث) من القائمة المنسدلة.

يجدر بالذكر أن التحديث متوفر على نسخة الويب من تويتر Twitter.com في الوقت الحالي، وتعمل المنصة على جعله متاحاً على نظامي التشغيل "IOS" و"Android" أيضاً. 

وأكدت الشركة على التزامها وحرصها على استخدام لغة شاملة سواء على موقعها أو تطبيقها أو مضمنة في برمجياتها. ويدرك تويتر وجود المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ليتمكن من عكس تنوع الأصوات حول العالم، وأكد على مواصلة مشاركته كيفية تحديث خصائصه بناءً على مقترحات الأشخاص.

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