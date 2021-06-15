مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.29% خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

استهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "مسقط 30" بنسبة 0.29%، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، صعوداً إلى النقطة 4045.49، رابحاً 11.72 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين ، مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.





وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 9.88 مليون سهم ووئيقة، بتنفيذ 395 صفقة، بقيمة تداول 1.11 مليون ريال.





وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.47% مع صدارة جلفار للهندسة للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 8.86 %، وارتفع أسمنت عمان بنسبة 1.61%.





وتجاهل قطاع الصناعة تقدم سهم حديد الجزيرة على المتراجعين في تلك الأثناء، بنسبة 0.5 %.





وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.43 %، مدفوعاً بارتفاع سهم العنقاء للطاقة بنسبة 2.08%، وارتفع العمانية القطرية للتأمين 2.04 %.





وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.16 %، مدفوعاً بارتفاع عمان والإمارات بنسبة 4.62 %، وارتفع المدينة للاستثمار بنسبة 4.54 %.







