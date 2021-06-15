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مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.29% خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:05 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
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استهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "مسقط 30" بنسبة 0.29%، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، صعوداً إلى النقطة 4045.49، رابحاً 11.72 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين ،مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.

وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 9.88 مليون سهم ووئيقة، بتنفيذ 395 صفقة، بقيمة تداول 1.11 مليون ريال.

وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.47% مع صدارة جلفار للهندسة للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 8.86 %، وارتفع أسمنت عمان بنسبة 1.61%.

وتجاهل قطاع الصناعة تقدم سهم حديد الجزيرة على المتراجعين في تلك الأثناء، بنسبة 0.5 %.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.43 %، مدفوعاً بارتفاع سهم العنقاء للطاقة بنسبة 2.08%، وارتفع العمانية القطرية للتأمين 2.04 %.

وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.16 %، مدفوعاً بارتفاع عمان والإمارات بنسبة 4.62 %، وارتفع المدينة للاستثمار بنسبة 4.54 %.


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