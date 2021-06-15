إنجي شيا في أول تعاون مع زياد برجي بأغنية أوعا تزعل





والأغنية من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان الفنّان زياد برجي وتوزيع وميكس وماسترينغ لعبّاس صباح، وتمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج محمّد داهش.





تعتبر إنجي أغنية "أوعا تزعل " نقلة نوعيّة في مسيرتها الفنيّة من حيث الشكل والمضمون، كونها تتماشى مع العصر وتُحاكي روح الشباب، وهي تمازج مُتناسق بين إسمين لامعين في عالم الكلمة والإحساس سهام الشعشاع وزياد برجي.



وأضافت آنجي:" سعيدة جداً بتعاوني الأوّل مع الفنّان زياد برجي الذي أحترم كثيراً مسيرته الفنيّة، ومُتحمّسة لمعرفة أصداء هذا العمل. ولا شكّ أنّ هذه الأغنية تُشكّل التعاون الثاني لي مع الشاعرة سهام الشعشاع بعد أغنية "يا ريت" التي لحّنها المؤلّف الموسيقيّ جهاد عقل، والتي أهديتها لبيروت عقب إنفجار المرفأ.





وأنا بصدد التحضير أيضاً لأغنية ثالثة سأطرحها خلال المرحلة القليلة المُقبلة من توقيع الشعشاع وألحان سليم سلامة".





أمّا عن العمل المُصوّر فقالت إنجي:"أردنا أنا والمُخرج محمّد داهش أن يتّسم الكليب بالبساطة لإيصال مُحتوى الأغنية". وتابعت:"فيما يتوجّه الآخرون لتطوّر الحاضر واستشراف المُستقبل بعالم الصورة والصوت، أنا إخترت العودة إلى حقبة تعود لأواخر القرن الماضي 1995 بكلّ تفاصيلها وحيثيّاتها الحياتيّة والطبيعيّة، حتّى الموضة التي كانت سائدة في ذلك الوقت.





فلطالما حلمت أن أنتمي لهذه الحقبة من الزمن، ولم أحرم نفسي من هذا الشعور لأنّني قرّرت أن أعيشه من خلال كليب "أوعى تزعل"، وسافرت بالزمن بعيداً عن عالم التكنولوجيا ولجأت للطبيعة والصفاء الذهنيّ".







وختمت إنجي بالقول:"أتمنّى أن ينال هذا العمل إستحسان الجمهور، لما يتمتّع به من نوستالجيا وحنين لمرحلة أساسيّة في حياة الإنسان اليوم".



طرحت الفنّانة الشابّة آنجي شيّا أغنيتها المُصوّرة الجديدة بعنوان "أوعا تزعل" بالتعاون مع شركة Universal Music MENA."أوعا تزعل" أغنية رومنسيّة إيقاعيّة تتوجّه من خلالها آنجي إلى الحبيب بأجمل كلمات الحبّ مُعبّرة له عن إحساسها ومشاعرها الصادقة.