Advertisements

إنجي شيا في أول تعاون مع زياد برجي بأغنية أوعا تزعل

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


طرحت الفنّانة الشابّة آنجي شيّا أغنيتها المُصوّرة الجديدة بعنوان "أوعا تزعل" بالتعاون مع شركة Universal Music MENA.

"أوعا تزعل" أغنية رومنسيّة إيقاعيّة تتوجّه من خلالها آنجي إلى الحبيب بأجمل كلمات الحبّ مُعبّرة له عن إحساسها ومشاعرها الصادقة. 

والأغنية من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان الفنّان زياد برجي وتوزيع وميكس وماسترينغ لعبّاس صباح، وتمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج محمّد داهش.

تعتبر إنجي أغنية "أوعا تزعل " نقلة نوعيّة في مسيرتها الفنيّة من حيث الشكل والمضمون، كونها تتماشى مع العصر وتُحاكي روح الشباب، وهي تمازج مُتناسق بين إسمين لامعين في عالم الكلمة والإحساس سهام الشعشاع وزياد برجي.

وأضافت آنجي:" سعيدة جداً بتعاوني الأوّل مع الفنّان زياد برجي الذي أحترم كثيراً مسيرته الفنيّة، ومُتحمّسة لمعرفة أصداء هذا العمل. ولا شكّ أنّ هذه الأغنية تُشكّل التعاون الثاني لي مع الشاعرة سهام الشعشاع بعد أغنية "يا ريت" التي لحّنها المؤلّف الموسيقيّ جهاد عقل، والتي أهديتها لبيروت عقب إنفجار المرفأ. 

وأنا بصدد التحضير أيضاً لأغنية ثالثة سأطرحها خلال المرحلة القليلة المُقبلة من توقيع الشعشاع وألحان سليم سلامة".

أمّا عن العمل المُصوّر فقالت إنجي:"أردنا أنا والمُخرج محمّد داهش أن يتّسم الكليب بالبساطة لإيصال مُحتوى الأغنية". وتابعت:"فيما يتوجّه الآخرون لتطوّر الحاضر واستشراف المُستقبل بعالم الصورة والصوت، أنا إخترت العودة إلى حقبة تعود لأواخر القرن الماضي 1995 بكلّ تفاصيلها وحيثيّاتها الحياتيّة والطبيعيّة، حتّى الموضة التي كانت سائدة في ذلك الوقت. 

 فلطالما حلمت أن أنتمي لهذه الحقبة من الزمن، ولم أحرم نفسي من هذا الشعور لأنّني قرّرت أن أعيشه من خلال كليب "أوعى تزعل"، وسافرت بالزمن بعيداً عن عالم التكنولوجيا ولجأت للطبيعة والصفاء الذهنيّ".

 
وختمت إنجي بالقول:"أتمنّى أن ينال هذا العمل إستحسان الجمهور، لما يتمتّع به من نوستالجيا وحنين لمرحلة أساسيّة في حياة الإنسان اليوم". 

أخبار تهمك

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 11 ساعة

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لـ وائل الإبراشي: بدعيلك ونفسي أسمع صوتك

منذ 10 دقائق

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

إنبي يهدي الأهلي صفقة مدوية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

01:10 ص

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

11:02 ص

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة