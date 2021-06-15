تعليق مدرب الأرجنتين بعد التعثر أمام تشيلي

أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، أن مشوار فريقه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية في نسخة العام الجاري لازال طويلاً.





أوضح سكالوني: "خلال المباراة لم نكن موفقين في مرتين، أحدهما كانت حينما نجح الفريق التشيلي في الحصول على ركلة جزاء، ابتداءً من ذلك أصبحت المباراة صعبة".





وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وكنا الأفضل، لكننا وجدنا أنفسنا في ملعب لا يمكنك أن تلعب فيه كرة القدم، حالة أرضية الملعب كانت سيئة، الفريق خلق العديد من الفرص، في ملعب يمكن أن يحتضن أي رياضة أخرى غير كرة القدم".





وتابع: "سنكون قلقين إذا لم نتمكن من خلق فرص للتسجيل، الشيء المهم أن نفعل ذلك، كان لدينا العديد من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، نحن هادئين بخصوص ذلك".





وواصل: "لدينا الكثير من الأخطاء لتصحيحها، البطولة طويلة، والفريق لديه الثقة".





واختتم: "نحن نستحق الفوز لكن في النهاية حصلنا على نقطة التعادل، على كل حال إنها فقط البداية في بطولة صعبة للغاية".





ويتواجد "التانغو" في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب باراغواي، وأوروغواي، وتشيلي، وبوليفيا.



