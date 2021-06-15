Advertisements

تعليق مدرب الأرجنتين بعد التعثر أمام تشيلي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:04 ص
الارجنتين
الارجنتين
وكالات
Advertisements
أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، أن مشوار فريقه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية في نسخة العام الجاري لازال طويلاً.

أوضح سكالوني: "خلال المباراة لم نكن موفقين في مرتين، أحدهما كانت حينما نجح الفريق التشيلي في الحصول على ركلة جزاء، ابتداءً من ذلك أصبحت المباراة صعبة".

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وكنا الأفضل، لكننا وجدنا أنفسنا في ملعب لا يمكنك أن تلعب فيه كرة القدم، حالة أرضية الملعب كانت سيئة، الفريق خلق العديد من الفرص، في ملعب يمكن أن يحتضن أي رياضة أخرى غير كرة القدم".

وتابع: "سنكون قلقين إذا لم نتمكن من خلق فرص للتسجيل، الشيء المهم أن نفعل ذلك، كان لدينا العديد من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، نحن هادئين بخصوص ذلك".

وواصل: "لدينا الكثير من الأخطاء لتصحيحها، البطولة طويلة، والفريق لديه الثقة".

واختتم: "نحن نستحق الفوز لكن في النهاية حصلنا على نقطة التعادل، على كل حال إنها فقط البداية في بطولة صعبة للغاية".

ويتواجد "التانغو" في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب باراغواي، وأوروغواي، وتشيلي، وبوليفيا.

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لـ وائل الإبراشي: بدعيلك ونفسي أسمع صوتك

منذ 11 دقائق

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إنبي يهدي الأهلي صفقة مدوية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

01:10 ص

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

11:02 ص

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة