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عاجل.. "أفشة" يعلن جاهزيته لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:09 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس؛ لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري إبطال إفريقيا.

وشارك أفشة في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى تونس عصر اليوم، على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال إفريقيا رياضة بدوري الأبطال الاهلي افشة

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