6 مليارات دولار.. خسائر العراق من العمليات العسكرية التركية









كشف تقرير عراقي اليوم الثلاثاء، تكبد بغداد خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار، بسبب العمليات العسكرية والقصف الجوي المتكرر الذي طال القرى الكردية وتجريف الأراضي الزراعية، تحت ذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي يتحصن في المرتفعات الجبلية في مدن إقليم كردستان أقصى شمالي العراق.





وقال تقرير لتلفزيون "العراقية" الحكومي إن الهجمات المتكررة من الجيش التركي على مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات والقرى الكردية في مدن إقليم كردستان، كبدت البلاد خسائر مالية تصل إلى 6 مليارات دولار، بعد نزوح الأهالي، وهدم المناز،ل وتجريف وإحراق الأراضي الزراعية، والبساتين التي أصبحت ساحة للصراع.



