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مفاجأة سارة تسعد جماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:12 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وانتظم سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في القدم، وخضوعه لفحص طبي للتأكد من جاهزيته.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى تونس عصر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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