6 نجوم يدعمون الأهلي قبل موقعة الترجي

انتظم صلاح محسن، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شاركوا في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبي والمشاركة في المعسكر الذي تخلله لقاءين وديين أمام منتخب جنوب إفريقيا.





وشارك السداسي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.





وكان مجلس الإدارة قد كلف الكابتن محمود الخطيب، برئاسة بعثة فريق الكرة إلى تونس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا.





ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم ١٩ يونيو الجاري على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



