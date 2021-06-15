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عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:15 ص
الفجر الرياضي
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وقع كريم فؤاد لاعب نادي النجوم والمعار لصفوف إنبي على مستند يفيد برغبة اللاعب في اللعب لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.
ويعتبر كريم فؤاد واحدًا من اللاعبين الذين برزوا في الفترة الحالية حيث يقدم مستويات مميزة مع الفريق البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي.
وقام اللاعب بالتوقيع على مستند يفيد برغبته في اللعب لصفوف الأهلي وتجاهل عرض نادي بيراميدز الذي أغرى اللاعب براتب أكبر مما عرضه الأهلي عليه.
وتجاهل اللاعب لاتصالات مسؤولو بيراميدز الذين عرضوا عليه الانتقال لصفوف النادي لكنه أكد رغبته في اللعب للنادي الأهلي.
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