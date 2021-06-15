عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

وقع كريم فؤاد لاعب نادي النجوم والمعار لصفوف إنبي على مستند يفيد برغبة اللاعب في اللعب لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.





ويعتبر كريم فؤاد واحدًا من اللاعبين الذين برزوا في الفترة الحالية حيث يقدم مستويات مميزة مع الفريق البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي.





وقام اللاعب بالتوقيع على مستند يفيد برغبته في اللعب لصفوف الأهلي وتجاهل عرض نادي بيراميدز الذي أغرى اللاعب براتب أكبر مما عرضه الأهلي عليه.





وتجاهل اللاعب لاتصالات مسؤولو بيراميدز الذين عرضوا عليه الانتقال لصفوف النادي لكنه أكد رغبته في اللعب للنادي الأهلي.