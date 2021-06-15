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السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن استقبال دفعة جديدة من العربات الروسية قادمة عبر ميناء الإسكندرية خلال شهر يونيو الجاري، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وتضم الدفعة الجديدة عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي ما وصل من الصفقة حتى الآن إلى 407 عربات ذات تهوية ديناميكية، حيث يتوالى وصول باقي العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا.

وصفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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