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وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لـ5 محافظات

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أستعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا مقدما من القطاعات المعنية بالوزارة حول إجراءات تسليم الدفعة الثانية من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل فى 5 محافظات هي الغربية وأسيوط وقنا وبنى سويف ومطروح، حيث تمت عملية التسليم منتصف الأسبوع الجارى بالتنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك لمسئولى المحافظات من مقر الشركة المسئولية عن تجهيز تلك السيارات.

وقال اللواء محمود شعراوى أن تسليم الدفعة الثانية من السيارات يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أواخر شهر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن حيث تم تسليم الدفعة الأولي المكونة من 12 سيارة على 8 محافظات في شهر أبريل الماضى.

وأعلن " شعراوى " عن بدء عمل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تسلمتها المحافظات الخمس في بعض القري والمدن والمراكز المختلفة وفقًا لخطة وضعتها المحافظات، لافتًا إلى أن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع وجودة مراقبة تليفزيونية للربط بالمحافظة المسئولة عن التشغيل، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى كافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من (أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين)، كما تم تزويدها بأمهر العاملين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

و أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في تحسين نظم تقديم الخدمات وحوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلي توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، لافتًا إلي أنه نظرًا للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز ووجود تكدس للمواطنين راغبي الحصول علي تلك الخدمات فقد حرصت الحكومة علي إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وقرية بما يساعد على توسيع دائرة إنتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بكافة الإمكانيات الحديثة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين

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