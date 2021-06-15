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"سبوتينك وأسترازينيكا".. خريطة باللقاحات التي تستقبلها مصر خلال يونيو

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تحرص وزارة الصحة، على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين، حيث تستقبل شحنات كبيرة من لقاح سبوتينك وأسترازينيكا وسينوفاك خلال الشهر الجاري.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شحنات اللقاحات التي تستقبلها الدولة المصرية خلال الشهر الجاري.

لقاح سبوتينك
أعلنت وزارة الصحة، عن محاولات توفير 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا الروسي سبوتنيك خلال الفترة المقبلة.

لقاح سينوفاك
واستقبلت الدولة المصرية، في 5 يونيو الجاري، نحو نصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك، ويتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى من لقاح سينوفاك، في منتصف الشهر.

ويأتي ذلك في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين.

لقاح سينوفارم
ومن المقرر أن يصل مصر ما لا يقل عن مليون جرعة من لقاح سينوفارم خلال الأسبوع الجاري.

أسترازينيكا
وأكدت وزيرة الصحة، استقبال حوالى 1.9 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"من مرفق "كوفاكس" خلال الأيام المقبلة ضمن الربع الأول للاتفاقية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 613 حالة إيجابية، لافتةً إلى وفاة 31 حالة جديدة.

جاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 273795 من ضمنهم 201739 حالة تم شفاؤها، و15654 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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