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محافظة بورسعيد: سيتم استخدام مياه محطة بحر البقر لاستصلاح 400 ألف فدان (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، إن محطة معالجة مياه بحر البقر هي الأكبر على مستوى قارة أفريقيا، إذ تبلغ قدرتها على المعالجة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، إذ جرى بناؤها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اجل تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المحطة ستتعامل مع مياه الصرف الزراعي الموجودة في مصرف بحر البقر الذي يعتبر من أكبر مصارف الجمهورية ويمر بـ5 محافظات، بداية من القليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية إلى أن يصل لبحيرة المنزلة في بورسعيد.

وتابع نائب محافظ بورسعيد، أن المياه التي تخرج من بحر البقر كانت في السابق تخرج إلى بحيرة المنزل وكانت تعتبر مصدرا كبيرا للتلوث، ومع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطهير جميع بحيرات مصر كمشروع قومي آخر، تم إنشاء هذه المحطة، معقبًا: "هنرحم الدولة من الأمراض الناتجة عن التلوث".

وأوضح، أن هذا المشروع يستهدف القضاء على التلوث في بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية بها، ومعالجة المياه بأفضل أساليب التكنولوجيا، موضحًا أن المحطة ستعبر أسفل القناة السويس بالسحارات وستتجه إلى شرق بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، وسيتم استخدام مياه المحطة في استصلاح أكثر من 400 ألف فدان، مؤكدًا أن هذه المحطة تستخدم أحدث الأساليب العلمية في المعالجة بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

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