الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

وافقت لجنة التخطيط بالمارد الأحمر برئاسة محسن صالح، على رحيل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نهاية الموسم الجاري.





وقرر موسيماني رحيل كلا من مروان محسن وسعد سمير وبواليا، نهاية الموسم الحالي بعد ظهور الثلاثي بمستوى غير مقنع في دوري هذا العام والبطولات الأفريقية.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية عقب مباراتي الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس



