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"لا يجب أن تشعروا بالتعالي".. نصيحة ذهبية من "ساوثجيت" لنجوم إنجلترا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:29 ص
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
وكالات
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وجه مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، رسالة إلى لاعبيه قائلا: "لا يجب أن تشعروا بالتعالي في كرة القدم، ويمكنكم الارتياح إزاء لعب كرات طويلة خارج الدفاع، إذا كان المنافس يضغط بقوة في بطولة "يورو 2020".

استهلت إنجلترا مشوارها في البطولة بالفوز 1-0 على كرواتيا، وشهد الشوط الأول خلافاً بين المدافع جون ستونز، والحارس جوردان بيكفورد.

وأراد ستونز بناء اللعب من الخلف، بينما فضل بيكفورد إرسال كرات طويلة إلى المهاجم هاري كين.

وأوضح ساوثغيت: "يقررون ما يمكن فعله، ونمنحهم أساليب محتملة، تتوقف على كيفية ضغط المنافس".

وأضاف: "خلال فترة من اللعب كنا نرسل الكرات الطويلة، وتحدثنا عن ذلك بين الشوطين، ولم نرغب في تكرار ذلك كل مرة، لكنها تكون مناسبة في بعض اللحظات، ولدينا المهاجم كين في الأمام لالتقاط الكرة".

وتابع: "لا يجب أن نتعالى في كرة القدم، ومن الرائع لعب الكرة من الخلف لتصل إلى وسط الملعب مع التحكم بها، لكن هذا فعال مثل نقل الكرة إلى رأس الحربة، والتحكم بها ليرتكز اللعب أكثر في الأمام".

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