إجراءات "التعليم" لطلاب الثانوية العامة حال الإصابة بكورونا



قدمت وزارة التربية والتعليم، تسهيلات لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، تختص بحالات الإصابة بكورونا، حيث يحق للطالب إعادة الامتحان بالدور الثاني وتحتسب له الدرجة كاملة.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة حال الإصابة بفيروس كورونا.



١. أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة إصابة أي طالب في امتحانات الثانوية العامة بفيروس كورونا وعدم قدرته على الحضور في دور يوليو، يستطيع إعادة الامتحان بالدور الثاني وتحتسب له الدرجة كاملة.



٢. ظهور أعراض التعب أو مخالطة شخص مصاب، يقدم الطالب ما يثبت من مستندات ويتم تأجيل الامتحان له مباشرة ويدخل الدور الثاني.



٣. في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين يحق له دخول اختبار أخر أسوة بزملائه في الدور الأول، لأنه لو رسب طالب فى امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين سيدخل الدور الثاني.



٤. لن يسمح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا بدخول امتحانات الشهادة الثانوية 2021.



٥. تعقم جميع اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.



٦. تجهيز حجرة عزل بكل لجنة امتحانية بسبب كورونا لعزل المشتبه في إصابتهم بالفيروس من قبل الطلاب والمعلمين.



٧. إلزام جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال الامتحانات للحفاظ على أرواحهم.



ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



وتعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، أو انقطاع الكهرباء.