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الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف.. وتوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد هذه الأيام اعتدالا في الأحوال الجوية وطقس ربيعي، منوهًا بأنه مع اقتراب نهاية فصل الربيع نشهد اجواء مستقرة بشكل كبير، ودرجات حرارة أقل تماما من المعدلات الطبيعية، والطقس معتدل على جميع السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 27 و28 درجة، والأجواء ممتعة جدا تسمح لجميع المواطنين للاستمتاع بجميع الشواطئ المطلة على البحر الأحمر والمتوسط، بينما درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 32 و33 درجة، وتتسم فترات الليل خلال هذه الأيام بنسمات من الاعتدال، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الاولى من الصباح.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة خلال هذه الأيام ولكن نشاط الرياح يعوضنا احساسنا بارتفاعها، موضحًا أن تلك الأجواء المستقرة الخالية من الظواهر الحادة والعنيفة سوف تستمر حتى نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف الاثنين القادم.

وأكد، أن بدايات فصل الصيف ستكون مستقرة، والأجواء تكون مهيأة تمامًا لكافة المواطنين لممارسة الانشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وحال كان هناك ضرورة يتم وضع غطاء واقي للرأس خاصة لكبار السن ومرضى الضغط، مع التواجد في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.

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