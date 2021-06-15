Advertisements

صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لـ وائل الإبراشي: بدعيلك ونفسي أسمع صوتك

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة مليئة بالحب للإعلامي وائل الإبراشي، مُعبراً عن اشتياقه الشديد لسماع صوته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر صلاح عبد الله صورة له برفقة الإعلامي وائل الإبراشي، وعلق عليها قائلاً:"اختلفنا أحياناً ولكن بكل الحب والإحترام واللذاذة، وبجد بجد وحشتني قوي قوي يا وائل ونفسي أطمن عليك وأسمع صوتك".

وتابع صلاح عبد الله قائلاً :" وحاولت كتير أكلمك، بدعيلك وياريت صديق مشترك يوصلك رجائي ودعائي، دعواتكم".


والجدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، محمد ثروت، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

أخبار تهمك

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

منذ حوالي 3 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إنبي يهدي الأهلي صفقة مدوية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ نصف ساعة

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لـ وائل الإبراشي: بدعيلك ونفسي أسمع صوتك

منذ 12 دقيقة

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ 42 دقيقة

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

01:10 ص

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

11:02 ص

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة