صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لـ وائل الإبراشي: بدعيلك ونفسي أسمع صوتك

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة مليئة بالحب للإعلامي وائل الإبراشي، مُعبراً عن اشتياقه الشديد لسماع صوته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر صلاح عبد الله صورة له برفقة الإعلامي وائل الإبراشي، وعلق عليها قائلاً:"اختلفنا أحياناً ولكن بكل الحب والإحترام واللذاذة، وبجد بجد وحشتني قوي قوي يا وائل ونفسي أطمن عليك وأسمع صوتك".



وتابع صلاح عبد الله قائلاً :" وحاولت كتير أكلمك، بدعيلك وياريت صديق مشترك يوصلك رجائي ودعائي، دعواتكم".





والجدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، محمد ثروت، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.