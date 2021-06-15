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تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة فرنسا في كأس أمم أوروبا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:02 م
منتخب المانيا
منتخب المانيا
أحمد عصام
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يواجه منتخب ألمانيا، منافسه فرنسا، يوم الثلاثاء 15 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات البرتغال وفرنسا والمجر، وستكون مواجهة منتخب ألمانيا الثانية أمام البرتغال في 19 يونيو، والثالثة أمام المجر يوم 23 يونيو.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: جينتر - هوميلز - روديجير.
خط الوسط: كيميتش - جوسينس - توني كروس - جوندوجان.
خط الهجوم: كاي هافيرتز - توماس مولر - سيرجي جنابري.

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