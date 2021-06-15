عرض مسلسل"عودة الأب الضال" لـ بيومي فؤاد في هذا الموعد





وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، مُشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

"عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.



