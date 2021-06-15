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18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:01 م
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين وموجود علي الارصفه سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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