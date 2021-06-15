خبير تربوي يوضح كيفية الإجابة على البابل شيت بامتحان الثانوية (فيديو)

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن هناك 700 ألف طالب يؤدوا امتحان الثانوية العامة هذا العام لأول مرة بطريقتين ورقي والكتروني، موضحًا أن البابل شيت عبارة عن ورقة إجابة بها أرقام الأسئلة ودوائر لكل سؤال للإجابة بها، موضحًا أن درجات البابل شيت هي التي تحسب للطالب.





وأوضح "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الطلاب متخوفين من أداء الامتحان على التابلت خوفًا من وقوع السيستم، منوهًا بأن البابل شيت به أسئلة صواب أو خطأ او اختيار من متعدد أو تكملة، ويقوم الطالب بالإجابة بالبابل شيت بالقلم الرصاص، ثم يُسجل الإجابة مرة أخرى إذا أراد بالتابلت لكن الأصل في الإجابة بالبابل شيت، ومن لم يقوم بتسليمه يحصل على صفر.



