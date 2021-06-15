Advertisements

خبير تربوي يوضح كيفية الإجابة على البابل شيت بامتحان الثانوية (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن هناك 700 ألف طالب يؤدوا امتحان الثانوية العامة هذا العام لأول مرة بطريقتين ورقي والكتروني، موضحًا أن البابل شيت عبارة عن ورقة إجابة بها أرقام الأسئلة ودوائر لكل سؤال للإجابة بها، موضحًا أن درجات البابل شيت هي التي تحسب للطالب.

وأوضح "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الطلاب متخوفين من أداء الامتحان على التابلت خوفًا من وقوع السيستم، منوهًا بأن البابل شيت به أسئلة صواب أو خطأ او اختيار من متعدد أو تكملة، ويقوم الطالب بالإجابة بالبابل شيت بالقلم الرصاص، ثم يُسجل الإجابة مرة أخرى إذا أراد بالتابلت لكن الأصل في الإجابة بالبابل شيت، ومن لم يقوم بتسليمه يحصل على صفر.

وتابع الخبير التربوي، أن هناك امتحان تجريبي أخر على البابل شيت قبل الامتحان النهائي، موضحًا أنه سيتم إضافة وقت إضافي للامتحان يتم إضافته بناءً على تقييم الامتحان التجريبي، موضحًا بأنه مسموح للطالب بأخذ كتاب الوزارة معه في الامتحان، مشددًا على أن الأسئلة الموجودة بموقع وزارة التربية والتعليم، والأسئلة في الامتحان التجريبي النهائي، والأسئلة الموجودة بالتليفزيون التعليمي هي أنماط أسئلة الامتحان، مطمأن أولياء الأمور والطلاب: "الأسئلة معاكم وتم التدريب عليها وليس بها تذكر وإنما تقيس الفهم ونواتج التعلم".

أخبار تهمك

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ 6 دقائق

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ 14 دقيقة

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إنبي يهدي الأهلي صفقة مدوية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لـ وائل الإبراشي: بدعيلك ونفسي أسمع صوتك

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة