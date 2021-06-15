لطلاب الثانوية.. اعرف الكتب المسموح باصطحابها في الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عددا من القرارات بشأن الكتب المسموح باصطحابها في امتحانات الثانوية العامة التي يؤديها الطلاب وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.



الكتب المسموح الدخول بها

وزارة التربية والتعليم قررت السماح لطلاب الثانوية العامة بالدخول بالكتاب المدرسي لكل مادة في الامتحان، لأن الامتحانات ستعقد بنظام الاوبن بوك، وسيمسح للطالب الدخول إلى الامتحان بالكتاب المدرسي فقط وليس الكتب الخارجية.



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، والامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما.





والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.



أي كتاب تم تسليمه بالمدرسة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن أي كتاب تم تسليمه في المدارس وليس كتابا خارجيا سيتم السماح به، وسيتم إصدار تعليمات مهمة لطلاب الثانوية لكشف تفاصيل الكتب المسموح بها وكتابة الملاحظات.





رسالة من وزير التربية والتعليم

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه ممنوع اصطحاب كتاب القصة، متابعا أن الكتاب الوحيد المسموح به هو كتاب المادة ولنتذكر أن هذا لم يكن مسموحا به في أى عام مضى من الثانوية العامة، وبالتالي كتاب المادة فقط ولن نسمح بالقصة أو كتاب النحو من أولى ثانوي لحسم الأمر تماما.



ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.