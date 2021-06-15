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تقديم خدمات المحليات.. ما لا تعرفه عن سيارات الحي المتنقل

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تتوسع وزارة التنمية المحلية، في تقديم خدمات المحليات بشكل يسير للمواطنين عبر إطلاق سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل في المحافظات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن سيارات الحي الحكومي المتنقل.

١. انطلقت الدفعة الثانية من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل في 5 محافظات هي الغربية وأسيوط وقنا وبني سويف ومطروح.

٢. تمت عملية التسليم منتصف الأسبوع الجاري بالتنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمسؤولي المحافظات من مقر الشركة المسؤولية عن تجهيز تلك السيارات.

٣. تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن حيث تم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 12 سيارة على 8 محافظات في شهر أبريل الماضي.

٤. وينتقل موظف الحي إلى صاحب الطلب وينفذ الخدمة لحظيًا، من خلال جهاز التابلت، وتسمى هذه الخدمة "الحي المتنقل"، علاوة على ذلك أنه تم تفعيل خدمة الرسائل القصيرة على الخدمات المقدمة بأحياء القاهرة.

٥. ويقدم الحي المتنقل ما يقارب الـ120 خدمة أشهرها تراخيص المحال والإعلانات والإشغالات، وغيرها، والهدف هو التسهيل على المواطنين خاصة بعد نجاح التجربة في المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة.

٦. وتهدف تلك العربات إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

٧. وتضم العربة مكتبين لموظفى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، و"الخزنة" لدفع الرسوم الخاصة بالخدمة، وطابعة محمولة متصلة بتابلت الخدمات الموجود مع الموظفين لطباعة التراخيص الجديدة ومكينة تصوير، وشاشة لعرض الخدمات الإلكترونية المتاحة، أبرزهم تجديد التراخيص للمحال وتجديد تراخيص إعلانات البروز، وغيرها بالإضافة إلى أماكن انتظار لمتلقى الخدمة.

٨. وتأتي تكلفة المرحلة الأولى من سيارات الحى المتنقل التي تم تسليمها لـ 8 محافظات نحو 50 مليون جنيه.

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