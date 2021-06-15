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الري: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات كبرى لحصاد مياه الأمطار بأوغندا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها، أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات كبرى لحصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ 63٪؜ حتى الآن، وذلك في إطار التعاون الثنائي مع جمهورية أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين والثروة الحيوانية.

وقالت الوزارة خلال البيان، إن المشروعات إشتملت على إنشاء "5" خزانات أودية لحصاد مياه الأمطار، في "5" مقاطعات كبرى بأوغندا " لياتو ندى - راكاي - سوروتي - أباك - وأويام "

وأكدت الوزارة، أن كل خزان يحتوي على خزان أرضي سعة عشرة ألاف متر مكعب " 10.000 م٣ " لحصاد المياه، وحوض للترسيب للتخلص من المواد العالقة ومتصل بالخزان الأرضي، بالإضافة إلى غرفة طلمبات ضخ وطلمبة لضخ المياه من الخزان الأرضي للخزانات العلوية تعمل بالطاقة الشمسية، و2 خزان علوي من البلاستيك سعة كل منهما عشرة أمتار مكعبة "10 م٣"، وشبكة من المواسير مختلفة الأقطار، ووحدات توزيع المياه، وأحواض لشرب الماشية، وسور بارتفاع 1.5 متر من الأسلاك الشائكة حول المحطة مزود ببوابة رئيسية لتنظيم دخول المعدات، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 63%.
الري: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات كبرى لحصاد مياه الأمطار بأوغندا
الري: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات كبرى لحصاد مياه الأمطار بأوغندا
الري: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات كبرى لحصاد مياه الأمطار بأوغندا
الري: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات كبرى لحصاد مياه الأمطار بأوغندا
الري: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات كبرى لحصاد مياه الأمطار بأوغندا
الري: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات كبرى لحصاد مياه الأمطار بأوغندا

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