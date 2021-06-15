"أحبك دائماً وأبداً"..هكذا هنأت هنا شيحة شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها



والجدير بالذكر أن الفنانة هنا شيحا شاركت في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف من خلال مسلسل" فارس بلا جواز"، وهو بطولة مصطفى قمر، راندا عبد السلام، سليمان عيد، طارق الابياري، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف فداء الشندويلي، إخراج معتز حسام.

حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة شقيقتها رشا بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"نشرت هنا الزاهد عدة صور لها برفقة شقيقتها رشا، وعلقت عليها قائلة:"أسعد عيد ميلاد لكِ أختي الصغيرة مايويا، أنتي أكثر بكثير مما تراه العين، أحبك دائماً وأبداً".