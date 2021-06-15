تاريخ مواجهات ألمانيا مع فرنسا قبل صدام أمم أوروبا الليلة (أرقام)

يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب فرنسا مساء اليوم الثلاثاء، على استاد "آليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويلعب المنتخبين الألماني والفرنسي في المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا، بجانب منتخبي البرتغال والمجر.





وتنطلق مباراة ألمانيا مع نظيره منتخب فرنسا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020):-





تقابل منتخبي فرنسا مع ألمانيا في 31 مباراة قبل مواجهة الليلة، حقق المنتخب الفرنسي 14 انتصارًا، مقابل 10 انتصارات للمنتخب الألماني، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما.





سجل لاعبو منتخب فرنسا 53 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 51 هدفًا.





أول مباراة جمعت منتخبي فرنسا وألمانيا كانت في 15 مارس لعام 1931 وفاز منتخب الديوك الفرنسية بهدف دون رد، كما انتهت آخر بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية العام المقبل بفوز الفرنسيين 2-1.





والتقى المنتخبين الفرنسي والألماني مرة وحيدة في كأس أمم أوروبا وفاز منتخب فرنسا بهدفين دون رد.



