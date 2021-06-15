علي كرسي متحرك.. ظهور الشيخ محمد يعقوب بقاعة محاكمة المتهمين بخلية داعش إمبابة









وصل منذ قليل الشيخ محمد يعقوب الي مجمع محاكم طرة لسماع اقواله أمام الدائرة الخامسة إرهاب في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.



وظهر الشيخ يعقوب علي كرسي متحرك وجلس في نهاية قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وحضر معه نجله





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.



من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا،