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شاب يقتل صديقه بالخطأ بشبرا الخيمة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل أحد المخازن المملوكة لوالده بشبرا الخيمة، وتحديد وضبط الجاني الذي تبين أنه صديق المجني عليه، وكان يعبث بسلاح ناري فرد خرطوش فخرجت طلقة منه دون قصد فتلت المجني عليه.

ألقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم متوف إثر إصابته بطلق نارى.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتشكل فريق بحث جنائي توصل إلى أنه أثناء تواجد المتوفي صحبة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم داخل مخزن مُستأجر لوالد المتوفي، وقيام الأخير بالعبث بسلاح ناري "فرد محلي" كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المتوفي التي أودت بحياته وبسؤال شاهدي الواقعة عاملان مقيمان بدائرة القسم أيدا ما سبق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق تمكن المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا من ضبط المتهم
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، وجرة بإرشاده ضبط السلاح المستخدم.

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