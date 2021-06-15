أمن الإسماعيلية يكشف تفاصيل ملابسات مقتل سائق "توك توك"

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة " توك توك" وذلك بعد اختفائه عدة أيام والعثور علي جثته مقتولا، وتحديد المتهمين وضبطهما.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير أدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ضواحي الإسماعيلية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز بغياب نجله ويعمل سائق مركبة "توك توك"، مقيم بذات العنوان، وأقر بخروجه من المنزل ولم يعد.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، والرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية، ومعاونيه، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة المركز).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما " الهاتف المحمول الخاص بالمتغيب" وبمواجهتهما أقر أحدهما باستدراج المجنى عليه بدعوى توصيله لإحدى المزارع محل عمل الثانى والكائنة بدائرة المركز، ولدى وصولهما للمزرعة قاما بالاعتداء عليه فأوديا بحياته، وقيامهما بإلقاء جثته بإحدى المجارى المائية بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ومركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه.



وبمواجهة الثانى أقر بما جاء بأقوال الأول، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها، وبعرضعهما علي النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

