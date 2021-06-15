تراجع سعر نفط عمان 22 سنتاً للبرميل

ظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم، بواقع 22 سنتاً للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس، تراجع إلى 71.92 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 72.14 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر المقبل 71.17 دولار للبرميل، بتراجع 22 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 71.39 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو المقبل بنسبة 0.38 بالمائة، ليصل إلى 71.15 دولار للبرميل، رابحًا 27 سنتًا للبرميل.



