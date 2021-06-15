سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-6-2021 مع اقتراب موسم الحج

شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: