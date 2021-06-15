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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-6-2021 مع اقتراب موسم الحج
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:12 م
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شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.06 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
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