تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 20 والوجه البحرى العظمى 32 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25.

