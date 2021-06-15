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تعرف على موعد مباراة منتخب أوكرانيا المقبلة في يورو 2020

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يستعد منتخب أوكرانيا لمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.


وخسر منتخب أوكرانيا في لقاء الجولة الأولي على يد منتخب هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحتل المركز الثالث بلا رصيد من النقاط وبقارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية.


وعلى صعيد آخر، خسرمنتخب مقدونيا الشمالية على يد منتخب النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحتل المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية يوم الخميس 17 يونيو 2021 أرينا ناسيونالا في رومانيا، حيث يعتبر ملعب ستيوا بوخارست الروماني.


وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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