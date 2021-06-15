خط الدفاع وظهيرى الجنب صداع فى رأس سامى قبل مواجهة بيراميدز

يعقد أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل مواجهة فريق بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى فى اطار مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام









واستغل مدرب سموحه فترة توقف الدورى فى تجهيز بعض اللاعبين لسد النقص العددى فى بعض المراكز التى يعانى منها الفريق بسبب الاصابات او الايقافات، فقد اربك الدولى التونسى أطهر الطاهر حسابات المدير الفني بعد تعذر وصوله من بلاده حتى الآن، وتأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز والمقرر لها مساء اليوم.









كما يعانى سموحه من غياب خط دفاعه بالكامل بسبب ظروف الإيقاف والإصابة حيث يغيب الثلاثى محمود البدرى ورجب نبيل وشريف رضا للإيقاف فى حين تعذر وصول أطهر الطاهر الظهير الأيمن من السودان حتى الآن.





ووضع أحمد سامى اكتر من سيناريو فى اختيار العناصر التى سيخوض بها اللقاء فى ظل النقص العددى الكبير الذى يعانى منه الفريق منذ رحيل الثنائى حسام حسن ومحمد الترهونى إلى أهلى طرابلس الليبى.





ويدرس المدير الفني امكانية الدفع باحمد الرفاعى لاعب الشباب والذى لم يشارك فى اى مباراة رسمية مع سموحه هذا الموسم فى مركز الظهير الأيسر بدلا من الموقوف شريف رضا ولكنه يخشي عليه من خبرات لاعبي بيراميدز.





ويتطلع سامى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بيراميدز خاصة وأنه اعتاد اللعب فى مثل هذه الظروف بعد رحيل الثلاثى ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح فى بداية الموسم رغم عدم توافر البديل المناسب ويعتمد مدرب سموحه على الأداء الجماعى لفريقه منذ بداية المسابقة ونجح فى فرض أسلوبه على اغلب مواجهاته فى الدورى.





الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ولم يحتسب حكم اللقاء هدف صحيح لسموحة قبل اطلاق صافرة النهاية بدقائق.