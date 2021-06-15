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استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى من أمام مسجد أم القرى وحتى معسكر الأمن المركزى بحى الضواحى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة حيث تواصل العمل في وضع الطبقة الأسفلتية بالطريق وذلك فى إطار خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة وذلك طبقا للمواعيد الزمنية المحددة، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية فى منظومة الطرق، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى، لافتا إلى أنه يتم تكثيف أعمال رصف الطرق بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالحي والتى جاءت بالتوازى مع التنمية المحدثة فى مختلف المجالات، فى إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية فى كافة الخدمات.
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد
استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد

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