Advertisements

محافظ الإسكندرية يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر كوم الشقافة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان. وتمثلت أبرز أعمال التطوير؛ زيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة لتصل إلى 43 سرير، ورفع كفاءة البنية التحتية وتزويدها بأحدث شبكات المرافق الخدمية.

وأكد الشريف أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر علي رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وفقا للتطورات الطبية الحديثة. لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت والأجهزة الطبية بما يسهم في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.
ووجه المحافظ الشكر إلى جميع العاملين بالمستشفي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستشفى للمستوي المتميز الذي يتراضاه المرضي والمواطنين.

أخبار تهمك

صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لـ وائل الإبراشي: بدعيلك ونفسي أسمع صوتك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ 6 دقائق

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ 14 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يهدي الأهلي صفقة مدوية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة