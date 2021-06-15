السجن 10 سنوات لمتهم في "أحداث عنف المطرية"









قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة عمر شعبان بالسجن 10 سنوات عما اسند اليه ومصادرة المضبوطات في اعادة اجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المطرية".



تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .



كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.





